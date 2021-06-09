Mayıs ayında 42 sağlık çalışanı şiddete maruz kaldı
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Mayıs ayında 42 sağlık çalışanı şiddete maruz kaldı

Mayıs ayında 42 sağlık çalışanı şiddete maruz kaldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sen'in 'Sağlıkta Şiddet Raporu'na göre mayıs ayında sağlık çalışanlarına yönelik 22 şiddet olayı meydana geldiği, 42 sağlık çalışanının mağdur olduğu belirtildi.

SAĞLIK-Sen'in 'Sağlıkta Şiddet Raporu'na göre mayıs ayında sağlık çalışanlarına yönelik 22 şiddet olayı meydana geldiği, 42 sağlık çalışanının mağdur olduğu belirtildi.

Sağlık-Sen tarafından yapılan yazılı açıklamada, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet hususunda hiçbir gerekçeyi kabul etmedikleri belirtildi. Sorunun çözüm noktasında sorumluluktan kaçınılmaması gerektiği ifade edilen açıklamada, yaşanan şiddet olaylarının adresi Mayıs ayında da değişmedi kaydedildi. Şiddet olayları içerisinde 22 vakanın 18'inin hem sözlü hem fiili olarak meydana geldiği belirtilen açıklamada, "Olayların 3'ü sözlü 1'i ise, mobbing olarak gerçekleşti. 22 şiddet olayının, 10'una hastalar, 9'una hasta ve hasta yakınları, 1'ine yönetici, 2'sine ise, magandalar sebebiyet verdi. Daha önceki aylarda gerçekleşen şiddet olaylarında olduğu gibi şiddetin türleri de failleri de aynı. Bu veriler sağlık çalışanlarını daha fazla yaralar mahiyettedir. Yaşanan şiddet olaylarının adresi mayıs ayında da değişmedi. Vakaların 17'si hastanelerde, 2'si Aile Sağlık Merkezleri'nde (ASM), 3'ü sahada meydana geldi. 12 doktor, 11 hemşire, 8 Acil Tıp Teknisyeni (ATT), 7 sağlık çalışanı, 4 güvenlik görevlisi bu ay şiddet mağduru oldu. Şiddet, doktor, hemşire, tekniker, güvenlik görevlisi ayrımı yapmadığı gibi yine cinsiyet ayrımı da yapmadı. Olaylarda 16'sı kadın, 26'sı ise erkek olmak üzere 42 sağlık çalışanı mağdur oldu" denildi.

'SAĞLIK ÇALIŞANLARI KAHRAMANLIKLARIYLA ANILMAK İSTİYOR'

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş ise, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet haberleri duymak istemediklerini ifade ederek, "Sağlık çalışanları emekleriyle, kahramanlıklarıyla anılmak istiyor. Bir saldırganın gözü dönmüşlüğü sonucu haber bültenlerine konu olmak istemiyor sağlık çalışanları. Elbirliği ile bu sorunun üstesinden gelmek mümkün. Hiçbir sorun çözümsüz değildir. Yeter ki istensin ve gereken hassasiyet gösterilsin" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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