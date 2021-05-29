Mayıs ayına ait kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri 4 Haziran'da yatırılacak
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Mayıs ayına ait kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri 4 Haziran'da yatırılacak

Mayıs ayına ait kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri 4 Haziran'da yatırılacak
Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Ekonomi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mayıs ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 4 Haziran'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mayıs ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 4 Haziran'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bilgin, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını vurgulayarak, "Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri 4 Haziran Cuma günü hesaplara yatırılacak." bilgisini verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

Mayıs ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri 4 Haziran'da yatırılacak
Mayıs ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri 4 Haziran'da yatırılacak
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Mayıs ayına ait kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri 4 Haziran'da yatırılacak - Haberler Ekonomi
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