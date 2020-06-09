Mayıs ayı SUV lideri Peugeot 3008 oldu Ocak – Mayıs arasında toplam 5 bin 431 adet satılan Peugeot SUV 3008, yüzde 13 pazar payı ile bu dönemde Türkiye’de toplam SUV segmentinin lideri olurken, mayıs ayından da lider çıktı.

Ocak – Mayıs arasında toplam 5 bin 431 adet satılan Peugeot SUV 3008, yüzde 13 pazar payı ile bu dönemde Türkiye'de toplam SUV segmentinin lideri olurken, mayıs ayından da lider çıktı. Model, Mayıs ayındaki 1008 adetlik satışı ile yüzde 27 pazar payı alarak C-SUV segmentindeki liderliğini korumaya devam etti. Yeni SUV 2008 modeli ise Mayıs ayında gerçekleştirdiği 995 adetlik satış ile SUV 3008'in ardından ikinci sırada yer alırken, SUV 5008 ise Mayıs ayında D-SUV segmentinde yüzde 20 pazar payı ile ikinci sırada yer aldı. Kaynak: Carmedya.com