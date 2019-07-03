Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, yeni sezonda mayıs ayı sonunda şampiyonluğu yakalayacaklarını belirtti.

Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde 2019-2020 sezonu hazırlıklarına başlayan yeşil-siyahlı ekibin teknik adamı Altıparmak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tek amaçlarının şampiyonluk olduğunu ifade etti.

Altıparmak, göreve geldikten sonra öncelikle iç transferi halletmeye çalıştıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Bazı oyuncular gitti, önümüzdeki süreçte futbolcularla bire bir görüşeceğiz. Erzurum kampına gidene kadar öncelikle yabancı oyunculardan kimin gidip kimin kalacağını netleştireceğiz. Bugün Burhan Eşer'le sözleşme imzaladık. Görüştüğümüz 3-4 oyuncu var, onların da kulüpleriyle sorunlarını halletmelerini bekliyoruz. Onları hallettikleri zaman aramıza katılacaklar. Eksiklerimize göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kimse merak etmesin, hem lige hem TFF Süper Kupa maçına hazır olacağız, inşallah mayıs ayı sonunda şampiyonluğu yakalayacağız, hedefimiz bu."

Özellikle 3. bölgede eksiklerinin olduğunu anlatan Altıparmak, "Ben biraz hücumcu hocayımdır genelde, 2 yersem 3 atayım zihniyetindeyimdir. Çalıştırdığım bütün takımlar da ligin en çok gol atan takımları oluyor. Onun için daha önde oynayan, önde baskı yapan, gol atan takım oluşturmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA