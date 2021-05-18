Mayıs ayı belediye meclis toplantısı yapıldı
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Mayıs ayı belediye meclis toplantısı yapıldı

Mayıs ayı belediye meclis toplantısı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Düzce Belediye Meclisi'nin Mayıs ayı birinci oturumu tam kapanmanın ardından Meclis Başkan Vekili Mesut Sancaklı başkanlığında gerçekleştirildi.

Düzce Belediye Meclisi'nin Mayıs ayı birinci oturumu tam kapanmanın ardından Meclis Başkan Vekili Mesut Sancaklı başkanlığında gerçekleştirildi. İsrail'in Filistin'de masumları ve Mescidi Aksa'yı hedef alan saldırılarına Düzce Belediye Meclisi ortak bildiri ile sert tepki gösterdi.

Düzce Belediyesi Meclisi, tam kapanmadan dolayı ertelenen Mayıs ayı oturumlarına başladı. Belediye Meclis Başkan Vekili Mesut Sancaklı başkanlığında yapılan toplantıda 10 gündem maddesi görüşülerek komisyonlara havale edildi.

Toplantının başında ortak bildirisini okuyan Meclis Başkan Vekili Mesut Sancaklı, "İsrail'in, Kudüs'te çoluk çocuk demeden sivil ve savunmasız Filistin halkına yönelik uyguladığı şiddet, baskıcı politikaları ve ibadet özgürlüğünü engellemeye yönelik girişimlerinin bir an önce son bulması gerekmektedir. Düzce Belediye Meclisi olarak bu zalimce saldırıları ortak bildiri ile kınıyoruz" ifadelerinde bulundu.

İkinci başkan vekili seçildi

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilatında şehir dışı görevlerinden olmasından dolayı meclis ikinci başkan vekilliğinden istifa eden Güler Güneş'in yerine yapılan seçimde Bayram Ali Kubilay seçildi. Mecliste Bahçeşehir Yönetim ve Site Hizmetleri A.Ş'nin yönetiminde yetki verilmesi için Nurullah Yıldız, Özcan Çakmak ve İsmail Biriktir oyçokluğu ile kabul edildi.

Meclis daha sonra gündem maddelerini komisyonlara havale ederek son buldu. - DÜZCE

Mayıs ayı belediye meclis toplantısı yapıldı
Mayıs ayı belediye meclis toplantısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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