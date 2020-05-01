Mayıs 2020 Dünya Gündemi
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Mayıs 2020 Dünya Gündemi

Mayıs 2020 Dünya Gündemi
01.05.2020 10:02 | Son Güncelleme: 01.05.2020 10:02

Çin'de 2019'un sonlarında ortaya çıkmasının ardından dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ardından yaşanan gelişmeler, mayıs ayında da en önemli gündem maddesi olmayı sürdürüyor.

Çin'de 2019'un sonlarında ortaya çıkmasının ardından dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ardından yaşanan gelişmeler, mayıs ayında da en önemli gündem maddesi olmayı sürdürüyor.

Kovid-19'un daha fazla yayılmasını önlemek için, dünya genelinde bazı uluslararası toplantı ve basın açıklamalarının video konferans yöntemiyle düzenlenmesi kararlaştırılırken, mayıs ayında yapılması daha önceden planlanan birçok etkinlik ya ertelendi ya da iptal edildi.

Mayıs ayında uluslararası gündemin öne çıkan bazı maddeleri şöyle:

2 Mayıs

Avusturya'da Kovid-19 nedeniyle alınan önlemlerin bazıları gevşetilerek, alışveriş merkezleri ve kuaförler yeniden açılacak.

4 Mayıs

İtalya'da Kovid-19 salgınına ilişkin alınan önlemler kademeli olarak gevşetilecek.

Kosova Sağlık Bakanlığı tarafından salgınla mücadele kapsamında ilan edilen önlemler sona erecek.

Belçika'da kademeli olarak tecrit kurallarının gevşetilmesiyle?normalleşme sürecinin ilk aşaması?başlayacak.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyine (Türk Konseyi) üye ülkelerin ekonomi bakanları ve gümrük idareleri başkanları video konferans toplantısı düzenleyecek.

6 Mayıs

Almanya Başbakanı Angela Merkel, eyalet başbakanlarıyla görüşecek. Toplantıda, ülkede Kovid-19 tedbirlerinin ne durumda olduğu ve tedbirlere ilişkin yeni gevşetilme kararı verilip verilmemesi tartışılacak.

Avrupa Birliği (AB) ve Batı Balkanlar Liderler Toplantısı, telekonferans yoluyla yapılacak.

7 Mayıs

Arnavutluk Meclisi, Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan önlemleri görüşmek üzere toplanacak.

İngiliz hükümeti, salgına karşı uygulanan kısıtlamaları uzatma veya gevşetme kararı verecek.

11 Mayıs

AB Dış İlişkiler Konseyi?Toplantısı düzenlenecek.

AB ile İngiltere arasında Brexit sonrası 4 gün sürecek müzakereler başlayacak.

12 Mayıs

AB Dış İlişkiler Konseyi, savunma alanına yönelik toplantı düzenleyecek.

AB Genel İşler Konseyi Toplantısı yapılacak.

13 Mayıs

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu Toplantısı gerçekleştirilecek.

14 Mayıs

AB Dış İlişkiler Konseyi kalkınma temasıyla toplanacak.

15 Mayıs

Avusturya'da Kovid-19 nedeniyle kapatılan ibadethaneler, okullar ve restoranlar yeniden hizmete açılacak.

18 Mayıs

Avrogrup Maliye Bakanları Toplantısı düzenlenecek.

19 Mayıs

AB Ekonomi ve Mali İşler Konseyi Toplantısı yapılacak.

25 Mayıs

AB Tarım ve Balıkçılık Konseyi Toplantısı gerçekleştirilecek.

28 Mayıs

Azerbaycan'da Cumhuriyet Günü kutlanacak.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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