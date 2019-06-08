Mayınlı alanda çıkan yangın TOMA ile söndürüldü
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, Suriye sınır hattındaki mayınlı alanda çıkan yangın, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı ile (TOMA) söndürüldü.
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, Suriye sınır hattındaki mayınlı alanda çıkan yangın, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı ile (TOMA) söndürüldü.
Yangın, öğle saatlerinde Nusaybin ilçesinde meydana geldi. Suriye sınır hattında bulunan mayınlı alandaki kuru otlar, bilinmeyen nedenle alev aldı. Yangına, Nusaybin'deki itfaiye erlerinin yanı sıra, bölgede bulunan jandarma karakolundaki TOMA ile müdahale edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
- Mardin
Yangın, öğle saatlerinde Nusaybin ilçesinde meydana geldi. Suriye sınır hattında bulunan mayınlı alandaki kuru otlar, bilinmeyen nedenle alev aldı. Yangına, Nusaybin'deki itfaiye erlerinin yanı sıra, bölgede bulunan jandarma karakolundaki TOMA ile müdahale edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
- Mardin
Kaynak: DHA
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