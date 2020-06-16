Mayınları tararken yaşanan patlama riskini ortadan kaldıracak dedektör geliştirildi Hitit Üniversitesi (HİTÜ) Mühendislik Fakültesinde yürütülen proje kapsamında, gömülü kara mayınlarını tararken yaşanan patlama riskini ortadan kaldıracak pasif sensörlü mayın dedektörü geliştirildi.

Hitit Üniversitesi (HİTÜ) Mühendislik Fakültesinde yürütülen proje kapsamında, gömülü kara mayınlarını tararken yaşanan patlama riskini ortadan kaldıracak pasif sensörlü mayın dedektörü geliştirildi.

HİTÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Işık ve Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Yılmaz'ın danışmanlığında, HİTÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Elemanı Arş. Gör. Çağrı Suiçmez tarafından yürütülen "Manyetik Anomali Yöntemi ile Gömülü Cisimlerin Tespit Edilmesi" başlıklı proje kapsamında yeni nesil mayın geliştirmeye yönelik çalışmalar tamamlandı.

Ar-Ge ve ürün geliştirme çalışmaları 2 yıl süren, yazılımına kadar tamamı milli olan yeni nesil mayın detektörü, yapay zeka algoritması sayesinde el yapımı patlayıcıları büyüklüğüne göre ayırt ederek sınıflandırabiliyor.

Mayın tespitinde elektriksel sinyal yerine manyetik anomali yöntemi ve anomaliyi ölçecek pasif sensör kullanımının esas alındığı mayın dedektörünün, terör eylemlerinde sıkça kullanılan gömülü kara mayınlarının tarama esnasında patlama riskini ortadan kaldırabilecek özellik taşıdığı belirtildi.

Doç. Dr. Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, gömülü kara mayınları nedeniyle insanların hayatlarını kaybettiğini veya sakat kaldığına dikkati çekerek, bu tür mayınları tespit etmenin fazlasıyla önem taşıdığını söyledi.

Bugüne kadar literatüre geçen birçok başarılı mayın tespit yöntemi bulunduğunu ancak bu yöntemlerin hepsinde aktif dedektör kullanıldığını belirten Işık, "Aktif dedektörler, gömülü kara mayınını tespit ederken elektriksel sinyal göndererek bu işlemi gerçekleştirir fakat gönderilen bu sinyal kara mayınının ateşleme mekanizmasını tetikleyebilmekte ve mayını patlatabilmektedir. Bu da insan hayatı için tehlikeli sonuçlara yol açmaktadır. Bizim geliştirdiğimiz cihazda ise bu tehlikeli durumu ortadan kaldırmak için manyetik anomali yöntemi ve bu anomaliyi ölçecek pasif sensör kullanımını esas aldık." ifadelerini kullandı.

"Test aşaması başarıyla tamamlandı"

Daha önceki çalışmalarında test sistemi geliştirdiklerini, şimdi ise bunu arazide kullanılabilecek ürün haline getirdiklerini anlatan Işık, "Amacımız özellikle terör örgütlerinin hain mayın tuzaklarına karşı yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde patlama riskini ortadan kaldırabilecek bir dedektör geliştirmekti. Tamamladığımız mayın dedektörümüzün test aşamasını başarıyla tamamladık." dedi.

Işık, bundan sonraki süreçte sıvı patlayıcılar üzerine çalışmalar yapılacağını kaydetti.

Kaynak: AA