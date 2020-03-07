Mayınla oyun 5 kardeşten 3'ünün hayatına maloldu

07.03.2020 11:15 | Son Güncelleme: 07.03.2020 11:16

Suriye'nin İdlib kentinde çöpte bulup evde oynadıkları mayının patlaması sonucu 5 kardeşten 3'ü hayatını kaybetti.



Türkiye ve Rusya arasında ateşkes anlaşmasının yapıldığı İdlib'te dram üstüne dram yaşanıyor. Ailesinin geçimini sağlamak için çöp toplayan 15 yaşındaki Abdo Halil, çöpte bulduğu mayını bilmeden eve getirdi ve kardeşleri ile birlikte merak ederek tornavidayla mayına vurmaya başladı. Mayının patlaması sonucu 5 kardeşten 3'ü hayatını kaybederken diğerleri ise yaralandı.



3 çocuğunu kaybeden Esma Halil, İdlib'e rejim tarafından gerçekleştirilen bombardımandan kaçarak kırsaldaki Teltune bölgesine geldiklerini söyledi. Esma Halil, "Çocuklarımın en büyüğü sokaktan çöp ve lastik toplardı. Bir akşam yine topladıklarının yanında elinde bir yuvarlak bir şey vardı. Ancak onu eve bırakıp evden çıktı ve ben gelene kadar buna kimse dokunmasın dedi bizde öyle yaptık. Eve tekrardan gelen oğlum elindeki cisme kardeşleri ile birlikte tornavida ile vurmaya başladı ve daha sonra büyük bir patlama meydana geldi. Mayın başındaki çocuklarımın tamamı yaşamını yitirdi diğerleri ise yaralandı. Sağ kalan çocuklarımın vücutlarından parçaları ben temizledim ancak büyük izler bıraktı. Türkiye'den ricam çocuklarımın tedavileri için bizi Türkiye'ye almasıdır" dedi. - İDLİB

Kaynak: İHA