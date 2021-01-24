Mayına basarak ağır yaralanan asker şehit düştü (3)
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Mayına basarak ağır yaralanan asker şehit düştü (3)

24.01.2021 16:47 | Son Güncelleme: 24.01.2021 16:51
Mayına basarak ağır yaralanan asker şehit düştü (3)

BAKANLIKTAN BAŞSAĞLIĞI MESAJIMilli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu yaralanıp kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Er Selim Gedik için başsağlığı mesajı yayınladı.

BAKANLIKTAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu yaralanıp kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Er Selim Gedik için başsağlığı mesajı yayınladı. Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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