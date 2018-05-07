Mayına Basan Suriyeli Genç Kurtarılamadı
Suriye'nin Bab ilçesinde mayına basarak ağır yaralanan genç, Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Suriye'nin Bab ilçesinde mayına basarak ağır yaralanan genç, Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Alınan bilgiye göre, dün Bab'ın kuzeyinde mayına basarak ağır yaralanan Suriyeli Nur Sabah (20), yakınları tarafından Türkiye sınırına getirildi.
112 Acil Sağlık ekibince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Sabah, ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Genç kız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.