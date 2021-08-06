Mayın temizliği yapan işçi meydana gelen patlamada yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mayın temizliği yapan işçi meydana gelen patlamada yaralandı

Mayın temizliği yapan işçi meydana gelen patlamada yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Iğdır'da İran sınırına yakın bölgede bulunan mayınlı arazide temizleme çalışması yapan bir işçi mayının infilak etmesi sonucu ağır yaralandı.

Iğdır'da İran sınırına yakın bölgede bulunan mayınlı arazide temizleme çalışması yapan bir işçi mayının infilak etmesi sonucu ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, saat 12.00 sularında Iğdır'ın Aralık ilçesinde İran sınırına yakın bir konumda yapılan mayın çalışmaları sırasında bir anda bir mayın patladı. Gökay Karakolu bölgesinde yapılan mayın çalışmalarına katılan yabancı uyruklu Takemore Masikasika (41) ağır şekilde yaralandı. Patlama sonucu yaralanan Masikasika, Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yabancı uyruklu işçi Takemore Masikasika'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk İlham Aliyev Mustafa Şentop Mehmet Özhaseki
Magazin Yusuf Güney Gülben Ergen Demet Akalın Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Aytaç Kara Fatih Terim Sergen Yalçın Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mayın temizliği yapan işçi meydana gelen patlamada yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 23:40:11. #1.16#

title