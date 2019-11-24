Mayın,EYP temizliği ve keşif faaliyetlerine devam ediliyor

24.11.2019 21:45 | Son Güncelleme: 24.11.2019 21:47

MSB: "Türkiye, ABD ve Rusya Federasyonu ile imzaladığı mutabakatlara tam olarak uyarken bölgede mayın/EYP temizliği ve keşif/gözetleme faaliyetlerine devam etmektedir. PKK/YPG'li teröristlerin saldırılarına meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmektedir."

(İHA)

Kaynak: İHA