03.02.2020 09:31 | Son Güncelleme: 03.02.2020 09:31

Maydanoz balı ilgisizlikten atlara yediriliyor

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkan Yardımcısı ve Hatay Arı Yetiştiriciler Birliği Başkanı Mehmet Ekici, Samandağ ve Arsuz ilçelerinde üretilen maydanoz balının antioksidan değerinin oldukça yüksek olduğunu, ancak insanların tercih etmemesi sebebiyle çok efor sarf eden yarış atlarına yediriliğini söyledi.

TAB Başkan Yardımcısı ve Hatay Arı Yetiştiriciler Birliği Başkanı Mehmet Ekici, devlet desteği ve teşvikiyle üretim tesisi kurduklarını ancak istenilen düzeyde kullanamadıklarını, atıl halde olduğunu anlattı. Ekonomiyi yönetenlerin markalaşma konusunda tavsiyelerde bulunduğunu aktaran Ekici, tüketicinin markalı balların büyük bir çoğunluğunu tağşişli olarak gördüğünü ancak Türkiye nezdinde kooperatiflerin güvenilirliğinin olduğunu dile getirdi. Birliklerin ve kooperatiflerin ürettiği balların ve malların gönül rahatlığıyla tüketebilebileceğini ifade eden Eker, "Hiç kimsenin tağşişli malı burada tahlil edilmeden bu kavanozlara konmaz. Üretici balını satamadığı için para kazanamıyor. Türkiye genelinde şu an ballar üreticilerin elinde kalmış durumdadır. Fabrikamız da bu nedenle atıl durumdadır. Üreticilere destek için yardım paketlerine reçel koymak yerine aynı fiyata bal koymalıyız" dedi.

'ANTİOKSİDAN DEĞERİ YÜKSEK'

Hatay coğrafyasında başta 'narenciye balı' olmak üzere önemli ve değerli bal üretim çeşitleri olduğunu belirten Ekici, "Amanoslarda püren dediğimiz bal çeşidimiz var. Çok hoş kokulu bir baldır, ovamızda pamuk ve Ayçiçek balı var. Hatay'ın Samandağ ve Arsuz ilçelerinde olan maydanoz balımız vardır. Çok az üretiliyor ama antioksidan değerleri çok yüksek. Dünyanın başka bir ülkesinde veya Türkiye'nin başka bir bölgesinde maydanoz balı yok. Ön plana çıkan ulusal ballarımızdandır. Bu maydanoz ballarını kimse almıyor. Atlar çok efor sarf ettiği için yarış atlarına yediriyor. Antioksidan değeri çok yüksek. Kestane balının içindeki değerlerden daha yüksek fakat bilmediğimiz için atlara yediriyoruz. Onun için bu balların da ön plana çıkarılıp tüketicinin ve üreticinin gözetmesi gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.

'KRİSTALİZE OLANI EN İYİ BALDIR'

Maydanoz balının çok çabuk kristalize olduğunu ve buna çok miktarda erimiş polenin neden olduğunu kaydeden Ekici, "Polen baldan 340 kat daha besleyicidir. Bundan dolayı bir hafta içinde kristalize olur. Ama Türkiye geneli olduğu gibi kristalize balı biz tüketicilerimize anlatamadık. Halk tabiriyle şekerlenen bal en iyi baldır. Eğer balınız uzun süre kristalize olmuyorsa mutlaka ama mutlaka glikoz yiyorsunuz demektir. Onun için balınızı kristalize olmuş şekilde tüketiniz." uyarısında bulundu.

Kaynak: DHA