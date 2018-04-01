Mayasoft Kimdir?

Mayasoft Bilgi Sistemleri Profesyonel Hizmetler Direktörü Hakan Uzuner, Mayasoft'u daha yakından tanıtmak amacıyla Wise TV'ye konuştu.

Uzuner, şunları dile getirdi: "Mayasoft bir sistem entegratörü. 2001 yılında kurulmuş, son derece eski bir firma. Yaklaşık 2015 yılına kadar, Microsoft'un yetkili eğitim merkezi olarak ilerlemiş ve daha çok eğitim ve danışmanlık alanında hizmetler sunmuş bir firma iken, son üç yıldır benim de yapıya katılmamla beraber bir revizyon geçirdik ve sistem entegratörü rolüne büründük. Herkesin yaptığı sistem entegratörleri işini yapıyoruz yani donanım satıyoruz, son kullanıcı ihtiyaçları, lisans ihtiyaçları, danışmanlık hizmetleri, eğitim hizmetleri, personel hizmetleri gibi aslında sistem entegratölerinin klasik verdiği tüm hizmetleri verip, bunu aynı zamanda, kaliteli danışmanlar ile danışmanlık ve eğitmenlik hizmetleriyle ön plana çıkarıyoruz."