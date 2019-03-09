Mayalılar' Hırsızlık Çetesinin Son Firari Üyesi de Tutuklandı

ANKARA'da 'Mayalılar' adıyla bilinen hırsızlık çetesinin son firari üyesi Garip Mayalı (25), yakalanıp, tututklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 4 Mart günü bir vatandaşın 100 bin lira bulunan çantasını kapkaç yöntemiyle alıp, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik kameralarından şüphelinin Garip Mayalı olduğunu belirledi. Mayalı, plakası belirlenen otomobilde yakalandı.

Garip Mayalı'nın geçen yıl yapılan operasyonla çökertilen 'Mayalılar' adlı hırsızlık çetesinin son firari üyesi olduğu belirlendi. Garip Mayalı'ya ait 4 ev,de de arama yapıldı.

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Mayalı'nın hırsızlık, kapkaç, haneye tecavüz, mala zarar verme, uyuşturucu temin etme ve kimlikte sahtecilik gibi toplam 45 suç kaydının bulunduğu anlaşıldı. Cezaevi firarisi olduğu belirtilen Mayalı'nın hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu da öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Garip Mayalı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 4 ayrı dosyadan tutuklandı. - Ankara

Kaynak: DHA