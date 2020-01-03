'Maya' ve 'Sarıkız' minibüste 250 kilo esrar buldu

03.01.2020 13:53 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:58

Batman'da bir minibüste dedektör köpekler Maya ve Sarıkız yardımı ile yapılan aramada, 250 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.



Edinilen bilgilere göre, batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını alan Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Terörle Mücadele Şubesi ekipleriyle birlikte Batman-Diyarbakır karayolunda uygulama gerçekleştirdi. Terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarını çökertmeye yönelik gerçekleştirilen uygulamada, durdurulan minibüste dedektör köpekler Maya ve Sarıkız ile arama yapıldı. Yapılan aramada çuvallar içerisinde 250 kilogram esrar maddesi ele geçirilirken, Ö.T. isimli şahıs gözaltına alındı. - BATMAN

Kaynak: İHA