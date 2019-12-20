Maya Vakfı, Fotoğraf Sanatı Ile Gençlerı Sosyal Hayata Kazandırıyor!

20.12.2019 14:44 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:45

Bu atölyelere katılan gençler, sosyal hayatlarında iletişime açık bireyler oluyorlar. Her biri 3 gün süren toplam 8 atölyeyi kapsayan bu özel projede deneyimlenen çeşitli faaliyetler sonrasında ortaya çıkan sonuçlar ise umut verici!

Özgür, güvenli ve üretken bir çocukluk yaşamış sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum hayaliyle 2015 yılında kurulan Maya Vakfı; savaş, afet, göç, kayıp ve şiddet gibi nedenlerle travmaya maruz kalan çocuk ve gençlere ruh sağlığı ve psikososyal destek veriyor. "Travma çok karışık bir konu." diyen Maya Vakfı Kurucusu Esra Özsüer; bu konunun çözümlenmesinde sanatı çok önemli bir unsur olarak nitelendiriyor. Bu düşünce ile hareket eden Maya Vakfı, kısa bir süre önce PhotoLIFT projesini uygulamaya koyarak ve sanatın yardımını alarak çocukların ve gençlerin travma sonrası iyileşmelerinde büyük sonuçlar elde ediyor.

Maya Vakfı'nın Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki Sivil Toplum Diyaloğu Beşinci Dönem Programı kapsamında hibe desteği almaya hak kazandığı ve Kulturhafen Wien (Avusturya Sanat Derneği) ile ortaklaşa yürüttüğü PhotoLIFT projesi, Suriyeli ve Türkiye'den katılan gençlerin sosyal uyumu için fotoğraf temelli psikososyal destek veriyor. 14-18 yaş arasındaki gençler için özel tasarlanmış bu projede atölyeler; 3 gün boyunca, her gün 6 saat sürecek şekilde düzenleniyor. Proje ile gençlere bir yandan fotoğraf sanatını öğretirken diğer yandan problem çözme becerilerini oluşturma, pozitif beceriler edinmelerini sağlama, duyguları tanıma ve reaksiyonları düzenleme, faydalı düşünme ve sağlıklı sosyal ilişkileri yeniden inşa etme gibi travma sonrası psikolojik iyileşme becerilerinin tekrar kazandırılması hedefleniyor.

Sanata her zaman önem veren ve sanatın farklı dallarını kullanan Maya Vakfı, şimdi de PhotoLIFT ile fotoğraf sanatının inceliklerini öğreterek gençlerin kendilerini geliştirmelerinde yardımcı oluyor.

PHOTOLIFT İLE ORTAYA ÇIKAN SONUÇLAR MUTLULUK VERİCİ!

PhotoLIFT atölyelerine katılan gençlerin ifadeleri projenin olumlu sonuçlarını ortaya koyuyor. 15 yaşındaki Buse, "Dışarıda insanlar çok iletişimsiz, herkes telefonlarına bakıyor. Birbirimizle konuşmuyoruz. Doğayı korumuyoruz. Ama bu atölye çok güzeldi. Yeni arkadaşlarım oldu, iyi ki gelmişim. Bazı şeylerle ilgili farklı düşünmeye başladım." diyor. 15 yaşındaki Farah ise duygularını şu sözlerle ifade ediyor: "Kendimi bu 3 günde daha rahat ifade edebildim ve kendimi sizlerle çok rahat ve mutlu hissetim. Benim için o kadar iyiydi ki, daha rahat ve mutlu hissediyorum."

PHOTOLIFT İLE CİDDİ BAŞARILAR ELDE EDİLİYOR!

Aralık ayı içerisinde beşincisi atölyesi gerçekleşecek olan PhotoLIFT, şimdiye kadar Türkiye'den ve Suriye'den toplam 46 gence ulaştı. Atölyelerden önce ve sonra uzmanlar tarafından yapılan psikolojik değerlendirmelerle projenin verimliliği ölçüldü ve çocukların hedeflenen becerilerinde anlamlı bir gelişme olduğuve farklı sosyal becerilerle donandıkları gözlendi.

Atölyelere katılan gençlerin daha fazla güldüğü, mimiklerini daha fazla kullandıkları, vücutlarını daha rahat hareket ettirdikleri, beden dillerinin daha açık olduğu, kendilerini daha rahat ifade edebildikleri ve daha rahat arkadaşlık kurabildikleri tespit edildi. Gençlerin güvenli bir alanda oldukları ve kabul gördükleri bilinciyle düşündüklerini söylemekten çekinmedikleri ve fotoğraf sanatı aracılığıyla dil bariyerini aştıkları gözlemlendi.

Kaynak: Bültenler