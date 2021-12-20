Maya üretim ve dağıtımında fiyat belirleme iddiasına soruşturma - Haberler
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Maya üretim ve dağıtımında fiyat belirleme iddiasına soruşturma

Maya üretim ve dağıtımında fiyat belirleme iddiasına soruşturma
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

REKABET Kurulu, maya üretim ve dağıtımında faaliyet gösteren firmalar hakkında, aralarında anlaşarak fiyat belirledikleri ve müşteri paylaştıkları yönündeki iddialar üzerine soruşturma başlattı.

REKABET Kurulu, maya üretim ve dağıtımında faaliyet gösteren firmalar hakkında, aralarında anlaşarak fiyat belirledikleri ve müşteri paylaştıkları yönündeki iddialar üzerine soruşturma başlattı.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, maya üretim ve dağıtımında faaliyet gösteren firmaların aralarında anlaşarak, fiyat belirledikleri ve müşteri paylaştıkları yönündeki iddialara yönelik yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurulu'nca karara bağlandı. Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri geçen ay toplantıda müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak, maya üretim ve dağıtımında faaliyet gösteren firmalar hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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