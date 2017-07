May, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile Telefonda Görüştü

İngiltere Başbakanı Theresa May, Suudi Arabistan'ın Birinci Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesi yaptı.



İngiltere Başbakanlık Ofisinin açıklamasına göre, May ile Prens Muhammed arasındaki telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ve Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krize ilişkin gelişmeler ele alındı.



Açıklamada, Başbakan May'in, Birinci Veliaht olarak ilan edilmesinden dolayı Prens Muhammed bin Selman'ı tebrik ettiği belirtildi.



Açıklamaya göre, May görüşmede, yakın ikili ilişkilerin derinleştirilmesi için sabırsızlandığını dile getirdi. Görüşmede ayrıca ticaret, yatırım ve güvenlik alanlarında İngiltere'nin Suudi Arabistan ile çalışmaya devam etmesinde hemfikir olunduğu ifade edildi.



May'in görüşmede, Körfez bölgesindeki gerilime de değindiği belirtilen açıklamada, "May, tüm tarafların gerilimi hafifletmek ve Körfez İşbirliği Konseyinin birliğini yeniden sağlamak için acil adımlar atması gereğini yineledi. Başbakan, bölgedeki aşırılık ve terörizm tehdidine karşı koymak üzere Katar'ın Körfez'deki müttefikleriyle çalışmaya devam etmesi gerektiğini de açıkça belirtti." ifadelerine yer verildi.



Suudi Arabistan'da Birinci Veliaht, Başbakan ve İçişleri Bakanı Muhammed bin Nayif geçen ay tüm görevlerinden azledilerek yerine Kral Selman'ın oğlu İkinci Veliaht Prens Muhammed bin Selman getirilmişti.