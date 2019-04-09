May, Macron ve Merkel ile Brexit Ertelemesini Görüşecek

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit tarihini erteleme talebini görüşmek üzere bugün Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelecek.

Avrupalı liderler ise 12 Nisan olarak belirlenen Brexit tarihinin ertelenmesini görüşmek üzere yarın toplanacak.

Dün ana muhalefetteki İşçi Partisi Milletvekili Yvette Cooper'ın hazırladığı ve AB'den 12 Nisan'da anlaşmasız ayrılmasını önlemeye dönük yasa tasarısı, Avam Kamarası'nda kabul edilmesiyle onaylandı. İngiltere Kraliçesi 2'inci Elizabeth'in de tasarıyı onaylamasıyla, yasa tasarısı yasalaştı.

May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması İngiltere Parlamentosu'nda yapılan üç oylamada da reddedilmişti.

May, bugün yapacağı görüşmelerde, AB liderlerinden Brexit'in 30 Haziran'a ertelemesini talep edecek. - Yağcı

Kaynak: DHA