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May: İngiltere, Kripto Paraya Karşı Harekete Geçebilir

İngiltere Başbakanı May, "Kripto para birimi gibi alanlara çok ciddi şekilde bakmamız lazım. Tam olarak kullanım şekillerine, özellikle suçlular tarafından kullanılmalarına ilişkin olarak harekete geçilmesi gerekebilir"dedi.

May: İngiltere, Kripto Paraya Karşı Harekete Geçebilir

İngiltere Başbakanı May, "Kripto para birimi gibi alanlara çok ciddi şekilde bakmamız lazım. Tam olarak kullanım şekillerine, özellikle suçlular tarafından kullanılmalarına ilişkin olarak harekete geçilmesi gerekebilir"dedi.

Kaynak: Dunya.com

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