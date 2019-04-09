May'in Halefi Verdiği Sözlerden Sorumlu Olmayacak

– Birleşik Krallık muhafazakar parti lideri Jakob Rees-Mogg, Birleşik Krallık Basşbakanı Theresa May'in Çarşamba günü Avrupa Birliği'ne vereceği sözlerden halefinin sorumlu olmayacağını söyledi.

May'in Halefi Verdiği Sözlerden Sorumlu Olmayacak

– Birleşik Krallık muhafazakar parti lideri Jakob Rees-Mogg, Birleşik Krallık Basşbakanı Theresa May'in Çarşamba günü Avrupa Birliği'ne vereceği sözlerden halefinin sorumlu olmayacağını söyledi.

Rees-Mogg May'in sözlerinin "güvenilir olduğunu kanıtlanmadığını" söyledi ve Avrupğa Birliği tarafında bir samimiyet görmediğini ekledi. - İstanbul

Kaynak: DHA
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