May'in Halefi Verdiği Sözlerden Sorumlu Olmayacak

– Birleşik Krallık muhafazakar parti lideri Jakob Rees-Mogg, Birleşik Krallık Basşbakanı Theresa May'in Çarşamba günü Avrupa Birliği'ne vereceği sözlerden halefinin sorumlu olmayacağını söyledi.

Rees-Mogg May'in sözlerinin "güvenilir olduğunu kanıtlanmadığını" söyledi ve Avrupğa Birliği tarafında bir samimiyet görmediğini ekledi. - İstanbul

Kaynak: DHA