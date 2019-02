May Brüksel'de Müzakere Arayışında

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit müzakerelerini yeniden başlatmak için Brüksel'de temaslarda bulunacak.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit müzakerelerini yeniden başlatmak için Brüksel'e gidiyor. May, Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile görüşecek. Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani ve Avrupa Parlamentosu Brexit Müzakerecisi Guy Verhofstadt de görüşecek olan May, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Kaynak: İHA