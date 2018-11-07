May Brexit Sonrası İçin İş Dünyası Danışma Konseyleri Oluşturdu

Birleşik Krallık'ta Başbakan Theresa May, Britanya'nın Avrupa Birliği'nden ayrılması (Brexit) sonrasında ekonominin önemli sektörlerinin karşı karşıya kalacakları zorlukların aşılmasında danışmada bulunmak için beş yeni iş konseyi oluşturdu.

May Brexit Sonrası İçin İş Dünyası Danışma Konseyleri Oluşturdu

Birleşik Krallık'ta Başbakan Theresa May, Britanya'nın Avrupa Birliği'nden  ayrılması (Brexit) sonrasında ekonominin önemli sektörlerinin karşı karşıya  kalacakları zorlukların aşılmasında danışmada bulunmak için beş yeni iş  konseyi oluşturdu.

Yapılan açıklamada, her konsede iş dünyasından iki üyenin yer  alacağı ve toplam 10 üyenin bulunacağı belirtildi.

May de konuya ilişkin açıklamasında, "Bu yeni konseylerden bize İngiltere'nin geleceğini şekillendirirken işletmelerin karşı karşıya oldukları fırsatlar ve zorluklar konuunda tavsiyelerde bulunmalarını  istedik" dedi. - İstanbul

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