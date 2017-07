May, Abu Dabi Veliaht Prensi ile Telefonda Görüştü

İngiltere Başbakanı Theresa May, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid ile telefon görüşmesi yaptı.



İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamada, May ile Prens Muhammed arasındaki telefon görüşmesinde terörle mücadele ve güvenlik konuları başta olmak üzere ikili ilişkiler ve Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krize ilişkin gelişmelerin ele alındığı bildirildi.



Görüşmede Prens Muhammed'in son aylarda İngiltere'de yaşanan terör saldırıları ile Londra'daki 24 katlı apartmanda çıkan yangında hayatını kaybedenlerle ilgili taziyelerini ilettiği belirtilen açıklamada, May'in de prense teşekkürlerini bildirdiğini aktarıldı.



Terörizmle şiddet yanlısı aşırılık tehdidine değinen ikilinin, halklarını güvende tutmak için birlikte çalışmaya devam edilmesi konusunda hemfikir olduğunun vurgulandığı açıklamada, "İkili özellikle de teröristlere sağlanan mali destek ile aşırılık ideolojisinin internet üzerinden yayılmasıyla mücadele konularını görüştüler." ifadesi kullanıldı.



Başbakan May'in görüşmede, Körfez bölgesindeki gerilime de değindiğinin belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:



"May, tarafların diyaloğu sürdürmesi ve Körfez İşbirliği Konseyi'nin birliğini tekrar sağlamak için herkesin destekleyebileceği bir çözüm bulunması ihtiyacını yineledi. İkili, Körfez'de istikrar sağlanması ile terörle mücadele konularında Katar'ın bölgedeki ortaklarıyla çalışmasının önemi konusunda mutabık kaldı."