May: ABD'nin Kararıyla Hayal Kırıklığına Uğradım

G20 Zirvesi sonrası açıklama yapan İngiltere Başbakanı May, ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararıyla hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

May: ABD'nin Kararıyla Hayal Kırıklığına Uğradım

G20 Zirvesi sonrası açıklama yapan İngiltere Başbakanı May, ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararıyla hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

Kaynak: Dunya.com