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Maxis, Checklist’e 1,1 milyon liralık yatırım yaptı

Türkiye İş Bankası'nın girişimcileri desteklemek amacıyla ana yatırımcısı olduğu Maxis Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun 3. yatırımı, 1,1 milyon lira ile Workup Girişimcilik Programı'nın 4. dönem mezunu PCI Checklist'e oldu.

15.01.2020 12:12 | Son Güncelleme: 15.01.2020 12:12
Maxis, Checklist’e 1,1 milyon liralık yatırım yaptı

'nın girişimcileri desteklemek amacıyla ana yatırımcısı olduğu Maxis Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun 3. yatırımı, 1,1 milyon lira ile Workup Girişimcilik Programı'nın 4. dönem mezunu PCI Checklist'e oldu.

Kaynak: Dunya.com

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