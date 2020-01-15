Maxis, Checklist’e 1,1 milyon liralık yatırım yaptı

15.01.2020 12:12 | Son Güncelleme: 15.01.2020 12:12

Türkiye İş Bankası'nın girişimcileri desteklemek amacıyla ana yatırımcısı olduğu Maxis Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun 3. yatırımı, 1,1 milyon lira ile Workup Girişimcilik Programı'nın 4. dönem mezunu PCI Checklist'e oldu.