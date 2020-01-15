Maxis, Checklist’e 1,1 milyon liralık yatırım yaptı
Türkiye İş Bankası'nın girişimcileri desteklemek amacıyla ana yatırımcısı olduğu Maxis Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun 3. yatırımı, 1,1 milyon lira ile Workup Girişimcilik Programı'nın 4. dönem mezunu PCI Checklist'e oldu.
15.01.2020 12:12 | Son Güncelleme: 15.01.2020 12:12
Türkiye İş Bankası'nın girişimcileri desteklemek amacıyla ana yatırımcısı olduğu Maxis Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun 3. yatırımı, 1,1 milyon lira ile Workup Girişimcilik Programı'nın 4. dönem mezunu PCI Checklist'e oldu.
Kaynak: Dunya.com