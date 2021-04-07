Maximum Kart ve Gittigidiyor'dan MaxiPuan kampanyası
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Maximum Kart ve Gittigidiyor'dan MaxiPuan kampanyası

Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi
Maximum Kart ve Gittigidiyor'dan MaxiPuan kampanyası

GittiGidiyor, Türkiye İş Bankası iş birliğiyle düzenlediği kampanya ile kullanıcılarına 75 liraya varan MaxiPuan kazanma fırsatı sunuyor.

GittiGidiyor, Türkiye İş Bankası iş birliğiyle düzenlediği kampanya ile kullanıcılarına 75 liraya varan MaxiPuan kazanma fırsatı sunuyor.

GittiGidiyor'un açıklamasına göre, platform kullanıcıları, 15 Nisan'a kadar İş Bankası bireysel kredi kartları veya bankamatik kartlarıyla yapacakları harcamalarda MaxiPuan kazanma şansı yakalayacak.

Kampanya kapsamında kullanıcılar, tek seferde yapacakları peşin veya taksitli 500 TL ve üzeri ilk alışverişlerinde 50 TL, 1.000 TL ve üzeri ilk alışverişlerinde ise 75 TL MaxiPuan kazanabilecek.

Kampanyaya katılmak için Maximum Mobil uygulamasını indirerek "Kampanyalar" bölümünden ilgili kampanyaya ait "katıl" butonuna tıklamak yeterli olacak. Kampanyadan Maximum Kart, Maximum Pati Kart, MercedesCard, Maximiles, Maximum Genç ve İş Bankası Bankamatik Kartı sahipleri yararlanabilecek.

Kazanılan MaxiPuanlar 30 Nisan'da karta yüklenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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