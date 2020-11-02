Maxime Rastello kimdir? Microsoft çalışanı Maxime Rastello ne dedi?

Dünyaca ünlü teknoloji devi Microsoft şirketinde görevli olduğu bilinen Maxime Rastello kimdir merak konusu oldu. Instagram hesabı üzerinden yaptığı İzmir depremi paylaşımıyla Türkiye gündemine oturan Maxime Rastello İzmir depremi hakkında ne dedi? İşte, detaylar...

Microsoft'ta üst düzey çalışan olduğu öne sürülen Maxime Rastello, İzmir depremi ile ilgili sosyal medya hesabından tepki çeken paylaşımda bulundu. 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası şu ana kadar 79 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'nin yanı sıra çevre ülkelerden de hissedilen deprem hakkında Maxime Rastello ne dedi?

MAXİME RASTELLO KİMDİR?

Microsoft'un İsviçre ayağında görev yapan üst düzey çalışan olduğu bilinen Rastolle, Fransız'dır. Teknoloji devi şirkette görevli isim, Instagram'dan İzmir depremini konu alan paylaşımda bulunarak birçok kesimin tepkisinin hedefi oldu.

MAXİME RASTELLO NE DEDİ?

Rastello, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda '' Hak ettiniz'' anlamına gelen bir not yer aldı. ABD merkezli şirkette görev alan Maxime Rastello'nun paylaşımı: