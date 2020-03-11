Maxime Gonalons'un Olimpik Lyon Formasıyla En İyi Anları Fransız ortasaha oyuncusu Maxime Gonalons, Olimpik Lyon formasıyla geçirdiği 8 sezonda toplamda 334 maça çıktı. Kulübün altyapısından yetişen Fransız oyuncunun Olimpik Lyon formasıyla geçirdiği en iyi anları sizler için Dugout farkıyla derledik.

Fransız ortasaha oyuncusu Maxime Gonalons, Olimpik Lyon formasıyla geçirdiği 8 sezonda toplamda 334 maça çıktı. Kulübün altyapısından yetişen Fransız oyuncunun Olimpik Lyon formasıyla geçirdiği en iyi anları sizler için Dugout farkıyla derledik. Kaynak: Dugout