Maxime Gonalons'un Olimpik Lyon Formasıyla En İyi Anları
Fransız ortasaha oyuncusu Maxime Gonalons, Olimpik Lyon formasıyla geçirdiği 8 sezonda toplamda 334 maça çıktı. Kulübün altyapısından yetişen Fransız oyuncunun Olimpik Lyon formasıyla geçirdiği en iyi anları sizler için Dugout farkıyla derledik.
11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:03
Fransız ortasaha oyuncusu Maxime Gonalons, Olimpik Lyon formasıyla geçirdiği 8 sezonda toplamda 334 maça çıktı. Kulübün altyapısından yetişen Fransız oyuncunun
Olimpik Lyon formasıyla geçirdiği en iyi anları sizler için Dugout farkıyla derledik.
Kaynak: Dugout