Max Verstappen kimdir? Max Verstappen nereli? Max Verstappen kaç yaşında?

Formula 1 tarihinin yarış kazanmış en genç sporcusu olan Max Verstappen kimdir? Max Verstappen nereli? Max Verstappen kaç yaşında?

2016 İsğanya Grand Pix'ini kazanarak adeta tarihe geçen ve bu dalda ödül kazanmış en genç isim olan Max Verstappen kimdir? Max Verstappen nereli? Max Verstappen kaç yaşında?

MAX VERSTAPPEN KİMDİR?

30 Eylül 1997'de Hasselt, Belçika'da doğan Max Emilian VerstappenHollandalı Formula 1 pilotudur. Babası Jos Verstappen de eski bir Formula 1 pilotu olan Max Verstappen sezon içinde geçtiği Red Bull Racing kokpitinde katıldığı ilk yarış olan 2016 İspanya Grand Prix'ini kazanarak kariyerinin ilk yarış galibiyetini kazınırken Formula 1 tarihinin yarış kazanan en genç pilotu unvanını da ele geçirmiştir.

2014'te Verstappen Scuderia Toro Rosso takımıyla anlaşmıştır. Carlos Sainz Jr. ile beraber yarışmışlardır. 2016'da Red Bull Racing'e geçmiştir. Red Bull'da takım arkadaşı Alexander Albon'dur. Yarış numarası olarak 33'ü seçmiştir.

2018 sezonunu takviminde yer alan 21 yarışta da yer alan Verstappen 2 yarışta birinci oldu. 21 yarışın 10'unda podyumda yer aldı, 3 yarışta finişi göremedi. Sezonu 249 puanla 4. sırada tamamladı.