Max Payne sistem gereksinimleri - Macintosh sistem gereksinimleri

Max Payne, Finlandiyalı Remedy Entertainment tarafından geliştirilmiştir ve 3D Realms tarafından üretilmiştir. Yayınlayıcısı ise Gathering of Developers olan üçüncü şahıs nişancı bir video oyunudur. Oyunun çıkarılma tarihi ise 21 Mayıs 2001'de Windows için hemen sonrasında 22 Şubat 2002 tarihinde Rockstar Games tarafından Microsoft Xbox ve 21 Nisan 2002 tarihinde ise Sony PlayStation 2 versiyonları kullanıcılar ile buluşmuştur. Max Payne sistem gereksinimleri

Macintosh platformu için 2002'nin Haziran ayında MacSoft tarafından Kuzey Amerika'da ve dünyanın geri kalanı için de Feral Interactıve tarafından yayınlanmıştır. Şu anda Max Payne Mobil İphone ve Android için de Rockstar Games tarafından yayınlanmıştır. Max Payne Macintosh sistem gereksinimleri

GENEL BAKIŞ

Max Payne'de sinemasal etkinlikenim de yer almıştır diyebiliriz. Hong Kong tarzı aksiyon filmleri çeken yönetmen John Woo'nun filmlerinde sıkça görülen ve hemen hemen bir baleyi andıran ağır çekim şiddet ve silahlı çatışma sahneleridir.

Konuyu bağlamak için ara sahnelerde kısa dijital filmlerin yerine grafik romanlar kullanılmış ve bu grafik romanların seslendirmeleri de radyo tiyatrolarını andıracak tarzda yapılmıştır. Oyun, kasvetli bir hava içinde, pek de tekin olmayan New York şehrinin sokaklarında ızdırap çeken bir polisin iç ve dış çatışmalarını yansıtmaktadır.

MAX PAYNE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 2021

Minimum sistem gereksinimleri

450 MHz Pentium III

96 MB RAM

16 MB Direct3D-uyumlu ekran kartı

Önerilen sistem gereksinimleri

733 MHz Pentium III

192 MB RAM

32 MB Direct3D-uyumlu ekran kartı

En iyi deneyim için