Max Meyer, Fenerbahçe'de
- Max Meyer, Fenerbahçe'de Fenerbahçe, Alman futbolcu Max Meyer ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
- Max Meyer, Fenerbahçe'de
İSTANBUL - Fenerbahçe, Alman futbolcu Max Meyer ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Alman orta saha oyuncusu Max Meyer'i 2 yıllığına renklerine bağladı. Kendisine çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçe'ye hoş geldin Max" denildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı