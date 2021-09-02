Max Meyer, Fenerbahçe'de
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Max Meyer, Fenerbahçe'de

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

- Max Meyer, Fenerbahçe'de Fenerbahçe, Alman futbolcu Max Meyer ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

- Max Meyer, Fenerbahçe'de

İSTANBUL - Fenerbahçe, Alman futbolcu Max Meyer ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Alman orta saha oyuncusu Max Meyer'i 2 yıllığına renklerine bağladı. Kendisine çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçe'ye hoş geldin Max" denildi.

Max Meyer, Fenerbahçe'de
Max Meyer, Fenerbahçe'de
Max Meyer, Fenerbahçe'de
Max Meyer, Fenerbahçe'de

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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