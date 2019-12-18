Haberler » Spor » Max Kruse sabırları taşırdı! Ceza... - Spor

Max Kruse sabırları taşırdı! Ceza...

Sezon başında Fenerbahçe'nin en flaş transferlerinden biri olan Max Kurse, lige iyi başladı ve özellikle asistleriyle ön plana çıktı.

18.12.2019 08:06 | Son Güncelleme: 18.12.2019 08:06
Max Kruse sabırları taşırdı! Ceza...

Sezon başında 'nin en flaş transferlerinden biri olan Max Kurse, lige iyi başladı ve özellikle asistleriyle ön plana çıktı.


Ancak sonrasında ciddi bir düşüş yaşadı. Kruse özellikle kaçırdığı gollerle saç baş yoldurttu. Tecrübeli oyuncu son haftalarda ise daha da kötüye gitti.


Kruse son olarak maçında oyundan alınmasına kızarak direkt soyunma odasının yolunu tuttu. Yönetim, Alman futbolcunun hem bu tavrından hem de özel hayatına dikkat etmemesi ve formunun dibe vurması nedeniyle harekete geçti.


Damien Comolli, transferi için büyük çaba sarf ettiği Max Kruse'yle bir görüşme yaparak sert bir şekilde uyaracak. Comolli, durumunda iyileşme olmaması halinde ciddi bir ceza alacağını da Kruse'ye aktaracak. (Fanatik)


Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa programında öne çıkan maçları masayı yatırdı...


Content - MevzuBahis | 18-19 Aralık 2019 İddaa tahminleri


Kaynak: Hürriyet

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler