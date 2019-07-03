Max Kruse resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Kulübü, Alman futbolcu Max Kruse ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Max Kruse resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Kulübü, Alman futbolcu Max Kruse ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son olarak ülkesinin Werder Bremen takımında forma giyen 31 yaşındaki hücum oyuncusu ile 2021-2022 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki kampa katılan Kruse'a sarı-lacivertli forma altında başarı dileğinde bulunuldu.

Kaynak: AA
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