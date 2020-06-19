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Max Kruse'nin Fenerbahçe Kariyeri

Kruse, Temmuz 2019’da Fenerbahçe’yle sözleşme imzaladığında “İlk hedefim dördüncü yıldız” dedi. Fenerbahçe’yle lige iyi başlayan Alman oyuncu, teknik özellikleri ve etkili paslarıyla göz doldurdu, ancak ağları sarsmakta zorlandı. Gelin Fenerbahçe kariyerine yakından göz atalım.

19.06.2020 19:11 | Son Güncelleme: 19.06.2020 20:33

Kruse, Temmuz 2019'da Fenerbahçe'yle sözleşme imzaladığında "İlk hedefim dördüncü yıldız" dedi. Fenerbahçe'yle lige iyi başlayan Alman oyuncu, teknik özellikleri ve etkili paslarıyla göz doldurdu, ancak ağları sarsmakta zorlandı. Gelin Fenerbahçe kariyerine yakından göz atalım.

Max Kruse'nin Fenerbahçe Kariyeri
Kaynak: Dugout

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