30.10.2019 03:25

- Max Kruse: "İstiklal Marşı'nı şov için okumadım"

İSTANBUL - Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse, İstiklal Marşı'nı şov için okumadığını ifade ederek, "Bu ülkenin ve burada yaşayan insanların bir parçası olmayı denedim. Mili marşı öğrenmemin nedeni bu" dedi.

Fenerbahçe, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kutlama videosu paylaştı. Sarı-lacivertlilerin yayınladığı videoda Galatasaray derbisinde seremonide İstiklal Marşı'nı okuyan Alman futbolcu Max Kruse'un açıklamalarına yer verildi. Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Kruse, İstiklal Marşı'nı ülkedeki insanlara saygı göstermek için okuduğunu belirterek, "Fenerbahçe'ye gelmek benim için doğru bir karardı. Burada 3 ayımı geçirdikten sonra bunu söyleyebilirim. Buraya geldiğimde çok iyi karşılandım. Herkes bana çok iyi davrandı. Artık bu ülkenin bir parçasıyım. Türkiye'nin en büyük kulübünde oynuyorum. Buradaki insanlara saygı göstermek istedim. Mili marşı öğrenmemin nedeni bu. Bu ülkenin ve burada yaşayan insanların bir parçası olmayı denedim. Buradaki insanlar çok iyi. Burada misafirperverlik Almanya'ya göre daha farklı. Almanya'da her şey başından sonuna kadar planlıdır. Burası biraz daha rahat. İnsanları da çok cana yakın. İstiklal Marşı'nı bir önceki milli arada Türkiye'nin maçını izlerken duydum. Odamda, 3-4 hafta içinde öğrendim. Zor oldu çünkü yeni bir ülkeye ve dile alışmak kolay değil. Özellikle de Milli Marşı'nı öğrenmek kolay değil. Denedim ve amacıma ulaştım" diye konuştu.

"Fair-Play ödülüne aday gösterilmek benim için büyük onur"

Kruse, fair-play ödülüne aday gösterildiği için onur duyduğunu ifade ederek, "2019 Dünya ve Türkiye Fair Play ödüllerine aday gösterilmek benim için bir onur. Daha önce böyle bir ödüle aday gösterilmemiştim. Bu kadar büyük bir etki oluşturacağını tahmin etmemiştim. Bunu şov için yapmadım. Tabi ki benim için büyük bir onur" şeklinde konuştu.

Öte yandan Alman yıldız, kendisi için hazırlanan videonun sonunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Türkçe olarak kutladı.

Kaynak: İHA