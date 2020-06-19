Max Kruse, ayrılığın nedenini açıkladı
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Max Kruse, ayrılığın nedenini açıkladı

Fenerbahçe ile olan sözleşmesini tek taraflı fesheden Max Kruse, şubat ayından bu yana maaşını alamadığı için takımdan ayrıldığını açıkladı.

Max Kruse, ayrılığın nedenini açıkladı
19.06.2020 22:37 | Son Güncelleme: 19.06.2020 22:41

Fenerbahçe ile olan sözleşmesini tek taraflı fesheden Max Kruse, şubat ayından bu yana maaşını alamadığı için takımdan ayrıldığını açıkladı.

Alman oyuncu sosyal medya hesabından "Taraftara mektup" başlığıyla bir açıklama yaparak neden Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı. 32 yaşındaki golcü oyuncunun yaptığı açıklama şöyle:

"Türkiye'de Fenerbahçe'ye transferimden beri ülkeyi ve insanlarının son derece misafirperver olduğunu gördüm. Taraftarlarla ilişkilerimden de hep hoşlandım ve buraya, futbol için yaşanan duygular beni her zaman heyecanlandırdı. Taraftarlara bütün kalbimle teşekkür ettiğim gibi, bu tecrübeleri ve yaşadığım anları asla unutmayacağım. Yazık ki bütün bunlara rağmen aşağıdaki adımı atmak zorunda kaldım. İstanbul Fenerbahçe Kulübü ile olan sözleşmemi, 18 Haziran 2020 tarihinde derhal geçerli olmak kaydıyla feshettim. Ne yazık ki kulübün Şubat 2020 tarihinden bu yana maaşımı neredeyse hiç ödememiş olması beni bu adımı atmak zorunda bıraktı. Şubat 2020 tarihinden beri biriken gecikmelerin önemli bir bölümü bugüne kadar telafi edilmedi. Meslek hayatım boyunca hiç sözleşmeyi bozmadığım gibi, Fenerbahçe sözleşmeye düzenlenmiş koşullara uymuş olsaydı böyle bir fesih yoluna gitmezdim. Daha fazla ayrıntı açıklayamıyor olmamı anlayışla karşılamanızı rica ediyorum."

(İHA)

Kaynak: İHA

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