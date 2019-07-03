Max Kruse, 3 yıllığına Fenerbahçe'de

Kaynak: DHA

Fenerbahçe Kulübü, Alman milli futbolcu Max Kruse'yi 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.Sarı lacivertli kulüp, daha önce ön sözleşme imzaladığı Kruse ile resmi anlaşmaya varıldığını ve oyuncunun 3 yıl boyunca sarı lacivertli formayı terleteceğini duyurdu. Kruse, sözleşmeyi imzaladıktan sonra sarı lacivertli kulübün yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Topuk Yaylası'na giderek kampa katıldı.Fenerbahçe Kulübü, yeni transfer Max Kruse'yi, "Hoş geldin, çubuklu forma altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" ifadeleriyle duyurdu.Kruse, sarı lacivertli ekipte 10 numaralı formayı terletecek.