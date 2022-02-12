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Max Gradel ve Erdoğan ceza sınırında

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Max Gradel ve Erdoğan ceza sınırında

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan Yeni Malatyaspor maçı öncesi DG Sivasspor'da 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan Yeni Malatyaspor maçı öncesi DG Sivasspor'da 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Süper Lig'in 25. haftasında yarın Sivasspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka öncesi Sivasspor'da 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Kırmızı-beyazlılarda orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt ile Max Gradel, Yeni Malatyaspor maçında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Karagümrük karşılaşmasında görev yapamayacak. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Sivasspor, Spor, Haberler

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