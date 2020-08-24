Max Gradel: Taraftarlarımız Beni Keşfetsin Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Max Gradel, Sivasspor'a gelmeden önce Didier Drogba ve Arouna Kone ile görüştüm. Taraftarlarımız beni keşfetsin. Sahada beni izlesin ve görsün. Buraya gol atmak, attırmak, hızlı hücumlar geliştirmek, stadyumda güzel bir atmosfer yaşatmak ve yaşamak için geldim dedi.

Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Max Gradel, Sivasspor'a gelmeden önce Didier Drogba ve Arouna Kone ile görüştüm. Taraftarlarımız beni keşfetsin. Sahada beni izlesin ve görsün. Buraya gol atmak, attırmak, hızlı hücumlar geliştirmek, stadyumda güzel bir atmosfer yaşatmak ve yaşamak için geldim dedi. Kaynak: Dugout