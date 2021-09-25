Max Gradel, Sivasspor'da siftah yaptı

DG Sivasspor'un Fildişi Sahilli oyuncusu Max Gradel, Fatih Karagümrük maçında attığı golle bu sezon ilk kez rakip fileleri havalandırdı.

Süper Lig'in 7. haftasında evinde Fatih Karagümrük'ü 4-0 mağlup eden Sivasspor'da başarılı futbolcu Max Gradel, attığı golle galibiyete katkı sağlarken, bu sezon da ilk kez ağları sarstı. Maça 11'de başlayan 33 yaşındaki oyuncu, 71. dakikada Fayçal Fajr'ın pasında topu ağlarla buluşturdu. Gradel, böylece bu sezon ilk kez takımı adına skor üretti.

Deneyimli futbolcu, ayrıca golü locada oturan ailesine hediye etti. - SİVAS