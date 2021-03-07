Max Gradel gol sayısını 9'a çıkarttı
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Max Gradel gol sayısını 9'a çıkarttı

07.03.2021 21:51 | Son Güncelleme: 07.03.2021 22:06
Max Gradel gol sayısını 9'a çıkarttı

DG Sivasspor'un başarılı forveti Max Gradel, Galatasaray maçında attığı golle bu sezon ligde 9. kez ağları sarstı.

DG Sivasspor'un başarılı forveti Max Gradel, Galatasaray maçında attığı golle bu sezon ligde 9. kez ağları sarstı.

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile 2-2 berabere kalan Sivasspor'da başarılı futbolcu Max Gradel, müsabakanın 9. dakikasında meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Gradel golün ardından arkadaşları ile sarılarak sevinç yaşadı. Başarılı futbolcu, böylece bu sezonki 9. golünü kaydetti.

Bu maç öncesinde son golünü 26. haftadaki Kayserispor karşısında atan deneyimli futbolcu, 14 gün sonra gol sevinci yaşamış oldu.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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