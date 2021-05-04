Max Gradel'den bir ilk!
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Max Gradel'den bir ilk!

Max Gradel'den bir ilk!
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DG Sivasspor'un sezon başında transfer ettiği Fildişi Sahilli oyuncu Max Gradel, 10 gol, 12 asist yaptı ve bu sezon Süper Lig'de gol-asist sayılarında çift hanelere ulaşan ilk oyuncu oldu.

DG Sivasspor'un sezon başında transfer ettiği Fildişi Sahilli oyuncu Max Gradel, 10 gol, 12 asist yaptı ve bu sezon Süper Lig'de gol-asist sayılarında çift hanelere ulaşan ilk oyuncu oldu.

Sivasspor'un başarılı oyuncusu Max Gradel, sezona damga vuran isimlerden biri oldu. Gradel bu sezon Sivasspor adına en golcü oyuncudan biri olurken, Gaziantep maçında attığı golle 10 gole ulaşan Gradel, 12 de asist yaptı. Başarılı futbolcu bu sezon hem gol hem de asist alanından çift hanelere ulaşan ilk isim unvanını aldı.

Toplamda 22 gol katkısı ile sezonun gole en çok katkı veren isimlerinden biri olan 33 yaşındaki oyuncu, Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası olmak üzere 45 maçta görev aldı.

Başarılı forvet oyuncusunun 31 Mayıs 2022'ye kadar Sivasspor ile sözleşmesi bulunuyor. - SİVAS

Max Gradel'den bir ilk!
Max Gradel'den bir ilk!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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