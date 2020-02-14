Mavzer tüfek ele geçirildi
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Mavzer tüfek ele geçirildi

Malatya'da, Mavzer tüfek ile 2 kesici alet ele geçirildi.

14.02.2020 15:47 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:47
Mavzer tüfek ele geçirildi

'da, Mavzer tüfek ile 2 kesici alet ele geçirildi.


Malatya Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda, bir şahıstan kılıf içerisinde ve içinde fişek bulunmayan Mavzer olarak bilinen ruhsatsız bir adet tüfek, ayrıca İstanbul Pasajı civarında yapılan şok uygulamada iki farklı şahıstan 2 kesici alet ele geçirildi.


Mavzer ve kesici alet ele geçirilen 3 şahısın gözaltına alındığı ve tahkikatın sürdürüldüğü kaydedildi. - MALATYA

Kaynak: İHA
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