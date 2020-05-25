Mavişehir'de taşkın önlenecek
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Mavişehir'de taşkın önlenecek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Gediz Deltası'nın başlangıcında yer alan Flamingo Doğa Parkı projesini yerinde inceledi.

Mavişehir'de taşkın önlenecek
25.05.2020 12:36 | Son Güncelleme: 25.05.2020 12:39

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Gediz Deltası'nın başlangıcında yer alan Flamingo Doğa Parkı projesini yerinde inceledi. Mavişehir kıyı rehabilitasyonuyla beraber şehir içinde bir doğa parkı oluşturmayı hedefleyen projeyle kent merkezi Gediz Deltası ile birleşecek. Projeyle Mavişehir'deki deniz taşkınının da önüne geçilecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediye bürokratlarıyla Mavişehir'deki kıyı rehabilitasyonu ve Flamingo Doğa Parkı çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Soyer, "Gediz Deltası'nın UNESCO Dünya Doğa Mirası listesine alınması için resmi başvuruda bulunduk. Öte yandan, Gediz Deltası'nın güney kesimini kapsayan Güney Gediz Deltası projesiyle bir gözlem ve gezi rotası oluşturuyoruz. Deltanın başlangıç noktasını oluşturan Mavişehir'de ise Gediz'e bir koridor oluşturacak bir doğa parkı yapıyoruz. Binlerce canlı türüne ev sahipliği yapan ve kentin yanı başındaki bu doğal miras artık kent yaşamının bir parçası olacak" dedi.

Taşkın riski önlenecek

Karşıyaka'da Mavişehir kıyısında Peynircioğlu Deresi yakınındaki Deniz Kent Restoran önünden başlayıp kuzeye doğru "Mavi Ada" bölgesini de içine alarak devam eden ve 3-4 kilometrelik sahil hattını kapsayan kıyı rehabilitasyon projesiyle, kış aylarındaki taşkın riskinin sona erdirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda hem deniz suyu kabarmasıyla meydana gelebilecek taşkını hem de zemin altından deniz suyu geçişini engellemek için -3.50 m kotuna inen bir su kesici imalat yapılacak, ön kısımdaki kaya tahkimat ise dalga etkisinden alanı korumak üzere yeniden imal edilecek. Ayrıca deniz kenarında halkın rahatça dinlenebileceği doğal malzemelerden teraslar yapılacak.

Kuş gözlem kuleleri de olacak

Yaklaşık 175 bin 500 metrekarelik proje alanında yapılacak Flamingo Doğa Parkı ile de Mavişehir'den Gediz Deltasına geçiş koridoru oluşturulacak. Gediz Deltası'nın başlangıcında yer alan proje alanında yapılacak doğa parkında bir ziyaretçi merkezi oluşturularak deltanın önemiyle ilgili farkındalık yaratılması da amaçlanıyor. Parkta doğa ve kuş gözlemi eğitimine yönelik çeşitli etkinlikler ve çocuklar için interaktif oyun/eğitim alanlarının yer alması, deltadaki kuş çeşitliliğinin izlenebileceği kuş gözlem kulelerinin yapılması, Gediz Deltası bilgilendirme panolarının yerleştirilmesi planlanıyor. Alanın doğal florasına uygun tuzcul bitkilerin de kullanılacağı sulak alan peyzajının uygulanacağı parkta yaya yolları ve dinlenme alanları, bisiklet yolu ve çeşitli kent donatıları da yer alacak.

Mavişehir'in dünyada "eco-art" adıyla anılan çağdaş sanat hareketi örneklerine uygun bir arka plan sergilemesi nedeniyle alanda doğayla ilgili sanat eserlerine yer verilmesi planlanıyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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