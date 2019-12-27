Maviş: "Sinop kendine yakışan bir stada kavuşacak"

27.12.2019 15:20 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:25

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Şehir Stadı ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Maviş, Gençlik ve Spor Bakanlığında imzaladığını ve yapım çalışmalarının tüm hızıyla sürdürüleceğini söyledi. Maviş, yeni projeyle Sinop Şehir Stadının deniz tarafında yer alan fore kazıklarının çapları ve sayılarının artırıldığını, derinliklerinin uzatıldığını, alanın deniz seviyesine kadar indirildiğini, dalga boylarının karayı aşındırması hesaplanarak projenin daha da güçlendirildiğini ifade etti.



Açıklamalarının devamında Maviş, Sinop Şehir Stadının deniz tarafında otopark olarak kullanılmak üzere teras şeklinde 2 alanın oluşturulduğunu, yapılacak olan teras alanların stada deniz tarafından bakıldığında Sinop Tarihi Surları görünümünde olacağını söyledi.



Sinopluların yaşam boyu spor yapmalarına imkan verecek özelliklere sahip olacak yeni stadın, 200 protokol, 14 engelli olmak üzere 8 bin 714 kişi oturma kapasiteli, 7 bin 500 m2 toplam kapalı alandan oluşacağını ifade eden Maviş, Sinop Şehir Stadının teknik özellikleri hakkında bilgi verdi. Maviş, 37 m2 LED ekranlı futbol scoreboardun da yer alacağı Sinop Şehir Stadı içinde bireysel antrenman salonları, fitnes salonları, engelli girişi ve engelli asansörü, bay-bayan hakem odaları, basın toplantı odası, antrenör odaları, doping kontrol odaları, basın çalışma, kamera yayın ve canlı yayın anlatım odaları, doktor odaları, dinlenme odaları ve VİP salonlarının yanı sıra, uluslararası yarış standartlarına uygun olarak atma ve atlama gibi tüm sektörlerin yer alacağı 4 kulvarlı tartan atletizmin pistinin de bulunacağını ifade etti. Ayrıca Sinop Şehir Stadının 2000 W metal projektör 4 taraflı profesyonel aydınlatma sistemi ile gece antrenman ve futbol karşılaşmalarına imkan sağlanacağını ve sporseverlerin stattan daha uzun süre istifade edebileceklerini kaydeden Maviş, "Sinop Şehir Stadının otomasyon sulama sistemine sahip alttan zemin ısıtmalı doğal çim özellikli yapılacağından sporcularımız daha iyi şartlarda karşılaşmalarına devam edebilecekler. Bu büyük projenin Sinopumuza kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanlarımıza, AK Parti İl Başkanımız Uğur Giresun'un şahsında tüm teşkilatımıza, Gençlik ve Spor Müdürümüz Kazım Açıkbaş ve tüm ekibine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - SİNOP

Kaynak: İHA