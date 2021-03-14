Mavinin zor olduğu Bursa'da ufukta kırmızı görünüyor

Korona virüsle mücadele kapsamında kontrollü normalleşme dönemine orta risk grubunda başlayan Bursa'da 2 haftayı geride bıraktığımız şu günlerde cadde ve sokaklardaki kalabalık görenleri korkutuyor.

Türkiye korona virüsle mücadelede 1 yılı geride bıraktı. Aylardır sokağa çıkma kısıtlamasıyla karşı karşıya kalan Türkiye genelinde 2 Mart itibariyle risk grubuna göre kısıtlamalar kaldırıldı. Orta risk grubunda bulunan Bursa da bunlardan biri. Ancak kontrollü normalleşme döneminin birinci haftasında Bursa turuncu risk grubuna girdi. Cadde ve sokaklardaki manzara görenleri tedirgin ediyor. İnegöl başta olmak üzere şehrin özellikle denize kıyısı olan ilçelerinde ve Uludağ'da hafta sonu güzel havayı görenler kendilerini dışarıya attı. AVM'ler ve çarşılar dolup taşarken insan kalabalıkları görenleri hayrete düşürdü. Gözler şimdi Pazartesi günü açıklanacak olan risk haritasında çevrildi. Bursa kırmızı grupta yer alırsa tekrar hafta sonu kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalacak.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı