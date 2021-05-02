Mavikent'te çalışmalar son sürat
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Mavikent'te çalışmalar son sürat

Mavikent'te çalışmalar son sürat
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Mavikent mahallesinde yapılan ve mahallenin ismini taşıyan Kültür Spor Merkezi'nin inşaat çalışmaları son sürat devam ediyor.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Mavikent mahallesinde yapılan ve mahallenin ismini taşıyan Kültür Spor Merkezi'nin inşaat çalışmaları son sürat devam ediyor.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, geçtiğimiz günlerde temeli atılan Mavikent Kültür ve Spor Merkezi'nin inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Proje ekibiyle birlikte inşaat alanına giden Başkan Tahmazoğlu, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alarak, inşaatın son durumunu yakından gördü.

"Önemli bir yatırım"

Sosyal tesisler ile ilgili projeleri çok önemsediklerini belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yapılan tesisisin de çok önemli projelerden birisi olduğunu kaydetti. Tahmazoğlu, "Mavikent Mahallemize yeni tesisler kazandırmaya devam ediyoruz. Yeni yaptırmış olduğumuz Mavikent Kültür ve Spor Merkezi'nin içerisinde millet kıraathanesi, bay bayan spor salonu, bölgedeki insanlarımızın faydalanacağı atölye ve ticari alanlar olacak. Bunun yanı sıra üreticiden tüketiciye toptan tanzim satış mağazası tarzında mağazalarımız olacak. Yaptığımız bu mağazalarda hem üreticiyi desteklemiş olurken hem de tüketicinin daha ucuz ve kaliteli ürüne kavuşmasını sağlamış olacağız. Bizi de heyecanlandıran önemli bir yatırım. Tesisimizi bu yıl içerisinde tamamlayarak hizmete açmayı hedefliyoruz" dedi. - GAZİANTEP

Mavikent'te çalışmalar son sürat
Mavikent'te çalışmalar son sürat

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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